Proseguono gli impegni del protocollo d’intesa siglato con la Regione Sassonia

Si è svolto ieri il seminario “Organizzazione e aspetti amministrativi del Libero Stato di Sassonia e della Regione Lazio”, importante iniziativa inserita nell’ambito degli appuntamenti previsti dal Protocollo d’intesa siglato dai rispettivi presidenti regionali, Michael Kretschmer e Nicola Zingaretti lo scorso 4 ottobre 2021.

Sono intervenuti in apertura dei lavori David Michel, Cancelleria di Stato del Libero Stato di Sassonia, Dirigente dell’Ufficio per le Relazioni Internazionali e Massimiliano Baldini, Regione Lazio, Capo Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente.

Tema al centro del confronto è stato l’approfondimento dell’organizzazione amministrativa del Libero Stato di Sassonia e della Regione Lazio illustrato dal Docente di Scienze Giuridiche e dell’Amministrazione dell’Università di Meissen, Manfred Schleer, e dal Docente di Istituzioni e Diritto Pubblico dell’Università della Tuscia, Alessandro Sterpa.

Il percorso di collaborazione avviato tra queste due grandi regioni europee per sviluppare progetti comuni ha già messo a segno risultati importanti. Dai gruppi di lavoro svolti a Roma lo scorso giugno su temi cruciali per lo sviluppo dei territori, al recente incontro tra le due delegazioni a Lipsia nell’ambito del DenKmal, salone del settore del restauro architettonico.

“Vogliamo andare avanti per raggiungere obiettivi importanti con i nostri amici Sassoni. Sono tanti i temi strategici che vogliamo mettere in connessione per stimolare lo sviluppo dei territori e per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese. L’innovazione tecnologica applicata ai beni culturali, il dialogo tra i luoghi del sapere e della cultura, tra le università e i centri di ricerca, lo scambio di esperienze tra le molteplici startup innovative presenti sui territori, questi e tanti altri temi saranno al centro degli appuntamenti su cui saremo impegnati nei prossimi mesi – ha detto il presidente vicario della Regione Lazio Daniele Leodori.