Calcio, Qatar 2022, la finale è Argentina-Francia

Le sorprese sono finite, al mondiale di calcio in corso di svolgimento in Qatar la finale vedrà affrontarsi due fra le favorite della vigilia, l’Argentina (che in semifinale ha liquidato 3-0 la Croazia) e la Francia, che ha avuto la meglio sul Marocco (2-0). Le squadre sconfitte nel penultimo atto della competizione andranno a giocarsi il terzo posto nella finale di consolazione in programma sabato 17 dicembre; ventiquattro ore dopo la finale, in programma al “Lusail Stadium”.

La Francia raggiunge la finale per la seconda volta consecutiva, per la quarta volta nelle ultime sette edizioni; l’Argentina torna a giocarsi il titolo dopo i successi del 1978 e del 1986. La squadra sudamericana è arrivata in finale già in in cinque circostanze, ha perso per tre volte, l’ultima delle quali nel 2014. Nella rassegna iridata disputata quattro anni fa in Russia, Argentina e Francia si affrontarono agli ottavi di finale, a prevalere furono i transalpini con uno spettacolare 4-3.

Massimiliano Morelli