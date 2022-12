Regione, D’Amato: “Un nuovo bando per abbattere le rette degli asili nido”

“Un nuovo bando per abbattere le rette degli asili nido. Dalla Regione dieci milioni di euro a disposizione delle famiglie che hanno maggiori difficoltà a supportare queste spese, perché il Lazio è e deve restare una regione solidale, in grado di garantire a ogni genitore la possibilità e il diritto di conciliare la vita affettiva e familiare con quella lavorativa e di offrire ai nostri figli l’accesso ai servizi educativi. Questo bando è ulteriore aiuto per quei nuclei familiari di tutto il nostro territorio che, a causa della crisi economica ed energetica, vivono situazioni di precarietà. Chi governa ha il compito di aiutarli e di non lasciarli mai soli e noi lo stiamo facendo”. Così in una nota l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.