Domani la presentazione di “Roma sport sociale”

Verrà presentato domani, 13 dicembre, alle ore 12,30 presso l’aula 6 del Centro di preparazione Olimpica Acqua Acetosa Giulio Onesti di Roma il progetto Roma sport sociale, un docureportage in sei puntate realizzato da Sportmemory con il supporto della Regione Lazio.

Sei storie in cui vicende sportive e personali legate a sei luoghi sportivi romani di forte identità socio-culturale si intrecciano e diventano un unicum con la palestra, il campo, la piscina che le hanno viste nascere e crescere. Montagnola, Corviale, Montespaccato, Tuscolano, Celio e Tor Marancia sono le zone prescelte per raccontare quanto lo sport sia un agente di benessere sociale e come anche in aree urbane con forti criticità si possa costruire intorno alla pratica sportiva un sistema di coesione e solidarietà.