Lanuvio, il teatro è protagonista

Il Presidente del Consiglio e delegato alla Cultura Alessandro De Santis e la consigliera delegata alle Pari Opportunità Luisa Linari sono lieti di annunciare che Martedì 13 e venerdì 16 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale Don Bosco di Lanuvio (Via San Lorenzo, 8) Anonima Teatri presenterà Teatri d’Autunno, rassegna di spettacolo dal vivo multidisciplinare, con la direzione artistica di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo; l’iniziativa porterà a Lanuvio, in quanto comune della Città metropolitana di Roma artisti emergenti di ampio respiro nazionale con spettacoli dal carattere innovativo per poetica e messa in scena, spaziando tra prosa, narrazione e stand-up comedy.

Ad aprire la rassegna martedì 13 dicembre sarà il monologo pluripremiato e da 7 anni programmato in tutta Italia e all’estero, Albania Casa Mia di Aleksandros Memetaj. La storia di un figlio che crescerà lontano dalla sua terra natia e quella di un padre, dei suoi sacrifici per evitare di crescerlo nella miseria di uno Stato logorato dopo il crollo del regime comunista del ‘91, ma anche una storia di grande amore nei confronti della propria terra.

Venerdì 16 dicembre andrà invece in scena Cuoro – inciampi per sentimenti altissimi di Gioia Salvatori, spettacolo nato nel 2012 da un blog e dal tentativo di raccontare attraverso un linguaggio comico e personale un punto di vista sul mondo, riflessioni, nevrosi e paradossi della quotidianità

L’attività è inserita nell’ambito del ciclo di programmazione “Spettacoli dal vivo nei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale” con il sostegno del Ministero della Cultura e di Roma Capitale. “Siamo stati davvero felici – dichiarano De Santis e Linari – di esserci tempestivamente proposti per questa rassegna di spettacolo dal vivo multidisciplinare e che Città Metropolitana abbia premiato il nostro lavoro con la proposta di questi due interessantissimi spettacoli che ci auguriamo possano ulteriormente arricchire e allietare il periodo natalizio dei nostri cittadini e di tutti quelli che lo vorranno”.