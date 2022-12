Quinto “job day” a Latina, crescita e competenza per il mondo del lavoro

Proseguono gli appuntamenti con i Job Day “Crescita e Competenza per il mondo del lavoro” con la giornata di martedì 13 dicembre 2022, quando l’evento toccherà la tappa di Latina, presso l’IIS Statale Galilei-Sani in via Amilcare Ponchielli.

La manifestazione, a cura dell’Assessorato al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, l’Agenzia Regionale Spazio Lavoro, Lazio DiSCo, Porta Futuro Lazio, e con la partecipazione di EBTL ed EBIT, ha l’obiettivo di fornire supporto all’orientamento, alla formazione e alla ricerca di opportunità lavorative offerte dalla Regione Lazio e dalle aziende operanti nel territorio regionale. Per i partecipanti, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, sarà possibile svolgere colloqui conoscitivi con le aziende presenti.