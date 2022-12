Città metropolitana in visita a due scuole di Ciampino

Il Consigliere delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci è stato impegnato questa mattina in una visita in due scuole superiori di Ciampino. Con la Sindaca Emanuela Colella e l’Assessore alla pubblica Istruzione, Umberto Verini, è stata fatta una ricognizione al “P.Mercuri” e al Liceo Scientifico “V.Volterra”, destinatari di fondi Pnrr.

“Abbiamo previsto un investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro per l’Istituto “Mercuri” che vedrà realizzate due scale di emergenza, oltre al miglioramento e adeguamento sismico in tutta la scuola. Un intervento radicale in tutto il plesso scolastico – ha dichiarato Daniele Parrucci, Delegato all’Edilizia scolastica di C.M.- che riguarderà anche il rifacimento delle coperture e facciate della scuola. Questo interventi renderanno l’Istituto “Mercuri” un vero e proprio polo di eccellenza per il comune di Ciampino e le zone limitrofe. Al Liceo “Volterra”, investiremo oltre 500 mila euro per ripristinare tutte le coperture della palestra che creavano disagi con continue infiltrazioni anche dei corridoi e non garantivano la costante fruizione dello spazio sportivo della scuola. L’impegno sulle strutture scolastiche di Roma e provincia da parte della Città metropolitana è costante. Come sempre la collaborazione con le istituzioni è fondamentale e con la Sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, è stata preziosa”.

“Un’ottima notizia per la nostra comunità – ha commentato la Sindaca Emanuela Colella – Simbolo di collegamento tra generazioni, le scuole sono sempre state al centro del nostro programma. L’edilizia scolastica, la sicurezza, la protezione ambientale sono dei temi per noi prioritari. Un’amministrazione virtuosa deve stimolare l’educazione e deve essere un soggetto attivo nello sviluppo dei cittadini di domani. Ringraziamo il Consigliere Parrucci per l’attenzione dedicata al nostro territorio”.