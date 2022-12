Un santuario in mezzo alla città. 5 piccole cose per portare la pace in casa

Avete mai avuto voglia di fuggire dal mondo frenetico di oggi e di fare un respiro profondo? Non siete soli. Anche se sembra un obiettivo impegnativo, la ricetta per un interno pieno di pace e armonia è semplice. Scoprite gli ingredienti che immergeranno la vostra casa in una profonda atmosfera zen.

Fonte: Sabri Tuzcu, Unsplash

Tessuti morbidi nei toni della tradizione zen

Non è una novità che i colori naturali possano lenire il corpo e l’anima. Tuttavia, l’antica tradizione Zen consiglia già quali colori scegliere, quali i toni tenui della terra e le tonalità dorate. Tutti questi colori naturali possono elevare, rilassare o trasportare la mente in luoghi lontani, favorendo anche la creatività e allo stesso tempo aiutano a calmarsi. Ad esempio, per trasformare il vostro soggiorno, puntate quindi sui tessuti e decorate le finestre con tende dalle tonalità terrose, accessoriando poi il divano con cuscini e coperte degli stessi colori. Qualunque sia la combinazione scelta, su FAVI troverete tutte le sfumature della tradizione zen in un unico posto a portata di click o tap.

Lasciatevi trasportare dall’aromaterapia

L’aromaterapia funziona in virtù del collegamento diretto tra l’olfatto e il cervello. Gli odori possono facilmente calmare o stimolare e vengono spesso perfino utilizzati nel trattamento dello stress e le malattie mentali. Investite quindi in una lampada per aromaterapia di buona qualità che vi calmerà perfettamente dopo una giornata particolarmente stressante. Gli oli essenziali al profumo di lavanda, bergamotto, ylang-ylang o al pompelmo funzionano molto bene per alleviare lo stress. Se soffrite di insonnia, il profumo di camomilla, sandalo o lavanda può aiutarvi se diffuso nella camera da letto.

Accendere una lampada di sale al buio

Le lampade di sale sono in genere ricavate da grandi pezzi di sale dell’Himalaya e fungono inoltre da paralume intorno alla lampadina, producendo un’inconfondibile luce rosa. Alcuni sostengono che i loro benefici includono la promozione del sonno, il miglioramento dell’umore e persino il miglioramento della qualità dell’aria nell’ambiente circostante. Inoltre, la luce che filtra attraverso i cristalli di sale rossastri aggiunge un tocco magico anche a una stanza completamente banale.

Fonte: Logan Nolin, Unsplash

Avvolgete la vostra casa di profumi zen

Nessun momento di relax o di meditazione è completo senza il tranquillo scoppiettio della vostra candela profumata preferita. Collocate candele profumate nel corridoio, nel soggiorno e nella camera da letto. In questo modo, ogni stanza è permeata da un aroma piacevole, anche quando le candele non sono accese. Avere una casa permeata da un profumo caratteristico e rilassante è la chiave dell’armonia. Infatti, il vostro cervello si abituerà all’aroma e il primo profumo, quando arriverete a casa, metterà la vostra mente in uno stato d’animo rilassante. A questo scopo, i profumi con note di sandalo, rosa, vaniglia o patchouli sono ideali.

Accoccolarsi per bene

Nessun angolo accogliente della vostra casa può essere privo di coperte e cuscini per rilassarsi. Per questo, perché non prendere una coperta che faccia il doppio lavoro? Una coperta ponderata darà alla vostra camera da letto la giusta atmosfera accogliente, oltre a farvi raggiungere nuovi livelli di relax. Secondo Sleep Foundations, le coperte ponderate si basano sulla tecnica terapeutica chiamata stimolazione a pressione profonda per promuovere sensazioni di calma. Secondo gli esperti, le coperte ponderate alleviano lo stress e l’ansia, calmano il sistema nervoso e, in poche parole, aiutano a dormire come un bebè.