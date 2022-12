Ciampino, l’8 apre il villaggio di Natale

Si accende la magia del Natale a Ciampino. Giovedì 8 Dicembre, nel giorno della festa dell’Immacolata, che “apre” il periodo natalizio, il Largo Martin Luther King la Sindaca Manuela Colella “taglierà il nastro” del Villaggio di Natale, un luogo dove i cittadini potranno fino alla fine delle festività trovare mercatini a tema, musica dal vivo, animazione ed intrattenimento per grandi e piccoli. L’attenzione ai più piccoli è stata posta anche dalla presenza della “casa di Babbo Natale” dove gli alunni delle scuole cittadine in eventi a loro dedicati, ma anche tutti i bambini lungo tutto il periodo delle festività potranno incontrare Santa Klaus.

Per il giorno di apertura il taglio del nastro è previsto alle 10:00, con l’apertura del villaggio con tutti i suoi espositori, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 animazione per Bambini con il gruppo Up Animazione e dalle 17:30 alle 19:30 la musica di Michele Amadori, compositore dell’ultimo corto di animazione “Nel mare ci sono i coccodrilli”, vincitore del Giffoni Film Festival.

L’evento è promosso dal Comune di Ciampino, dall’Unione nazionale organizzatori eventi e dall’agenzia Isabel Zolli Promotion.