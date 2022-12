A Colleferro giornata di sport con Città metropolitana

Subito attivo il protocollo d’intesa firmato recentemente dal Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola ed il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna. Il primo corner di sport è stato presentato a Colleferro, in occasione della festa patronale di Santa Barbara di domenica 4 dicembre.

Tra i cittadini in festa il CONI Lazio ha proposto Scherma, Pentathlon, Calcio e Minimoto grazie all’adesione dei tecnici federali che hanno seguito per tutto il giorno tantissimi giovani in Largo Boccaccio.

Una giornata di festa ma anche un rafforzamento di un legame che piano piano si consolida con l’obiettivo di portare lo sport nelle piazze dei comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Riccardo Viola e Pierluigi Sanna, infatti, nel momento istituzionale finale svoltosi nella Sala del Consiglio del Municipio, hanno tirato le somme della giornata di certo non aiutata dalla temperatura climatica e dalle gocce di pioggia, spostando l’asticella verso un risultato senza dubbio positivo dell’evento grazie alla grande curiosità destata dagli sport proposti ai cittadini.