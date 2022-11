Le biblioteche di Roma protagoniste a Bookcrossing

Arriva in anteprima da giovedì 10 novembre su RaiPlay e in onda su Rai Gulp dal 21 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.30 “BookCrossing. Porta il tuo libro”, il nuovo programma di Rai Kids per avvicinare i ragazzi alla lettura e ai libri.

Otto puntate in cui Federica D’Angelo – una giovane influencer divenuta popolare per come parla della sua passione per i libri su Instragram e TikTok – incontra ragazze e ragazzi, tra campioni sportivi e giovani attori, per indovinare il loro libro del cuore, tra quiz e piccole prove: protagonisti la campionessa mondiale di ginnastica ritmica Milena Baldassarri, l’attore Luca Varone (della serie Jams), la cantautrice Giorgia Romano in arte Rue, l’Alfiere della Repubblica Francesco Maura, l’attrice Audrey Mballa (della serie Marta & Eva), l’attrice Clarissa Malavasi (della serie Snow Black), il velocista Lorenzo Benati e l’illusionista Pasquale Guercia, in arte Mago Pako.

Non ha importanza di che genere stile o epoca sia il libro scelto dai ragazzi, se una saga o un saggio breve, un classico o un fumetto moderno. L’unica cosa che conta è che abbia significato qualcosa per ognuno di loro. Attraverso quel libro si disegna così un ritratto speciale e intimo, un modo per trovare nei libri forza e ispirazione. E al termine dell’intervista, Federica D’Angelo prende con sé il libro dell’ospite dandogli in cambio un libro da lei scelto come un invito alla lettura. Un vero bookcrossing!

Le puntate sono state realizzate in collaborazione con il Circuito delle Biblioteche di Roma che ha messo a disposizione gli spazi di varie Biblioteche di Roma (Biblioteca Villino Corsini, Biblioteca Laurentina, Biblioteca Elsa Morante, Biblioteca Fabrizio Giovenale, Biblioteca Aldo Fabrizi, Biblioteca Collina della Pace, Biblioteca Centrale Ragazzi Casa del Parco).

L’ambientazione sottolinea il grande valore delle Biblioteche, che oltre a custodire e rendere accessibile a tutti l’esperienza e il sapere del passato sono per i ragazzi uno spazio di incontro e di libertà importante per la loro crescita e formazione.

“BookCrossing. Porta il tuo libro” è in programma di Donatella Rorro e Marco Lorenzo Maiello, scritto con Marta Tornillo. Conduce Federica D’angelo.

Musiche originali Stefano Maggio. A cura di Giulia Marchionni. Produttrice esecutiva Donatella Rorro. Regia Marco Lorenzo Maiello

Le puntate

21 novembre 2022 – Biblioteca Aldo Fabrizi – Rue (Giorgia Romano) La musica suona con le proprie parole. E il sogno di Rue è quello di scrivere e cantare il suo mondo. Per raccontarsi ha scelto un libro breve ma intenso, una lettura che ha rappresentato un punto di svolta nella sua giovane esistenza. Tra indizi e suggestioni, Federica cercherà di indovinare il titolo, ci riuscirà?

22 novembre 2022 – Biblioteca Giovenale – Francesco Maura, Alfiere della Repubblica e inventore digitale sfida Federica a Bookcrossing con un libro che svela molto della sua passione per la scienza e per la ricerca. Il suo libro è un saggio, un romanzo storico o una biografia? Federica deve accendere la sua curiosità per fare le domande giuste e scoprire il libro preferito di Francesco.

23 novembre – Biblioteca Elsa Morante – Milena Baldassarri. A volte non basta il duro allenamento. La forza per ritrovare la concentrazione e lo slancio arriva anche dalle parole. E’ quello che racconta Milena Baldassarri, campionessa mondiale di ritmica, che custodisce il suo libro del cuore come una vera fonte di incoraggiamento. Federica sarà in grado di indovinare il titolo? E quale libro ha scelto da regalare a Milena?

24 novembre – Biblioteca Collina della Pace – Mago Pako (Pasquale Guercia). Solo il tempo restituisce la verità e per Pako abituato a destreggiarsi tra magie e illusioni questa frase ha un significato speciale. L’amicizia e il valore della lealtà nonostante tutto sono al centro del suo libro preferito. Per Federica una lettura conosciuta o un libro da leggere?

25 novembre – Biblioteca Laurentina – Audrey Mballa. Certe storie ti arrivano per caso con la forza di una rivelazione. Per Audrey Mballa, giovane attrice delle serie Marta e Eva, il libro che porta a Bookcrossing è un autentico libro di formazione. Una storia luminosa di rivincita. Che forse Federica conosce già? L’incontro tra Federica e Audrey sarà ricco di spunti per chi nella letteratura cerca il riscatto.

28 novembre 2022 – Biblioteca Villino Corsini – Lorenzo Benati. La velocità è la sua passione, la lettura uno spazio che ama ritagliarsi in mezzo ad intensi allenamenti e all’impegno universitario. Lorenzo Benati, campione di atletica leggera ha accettato l’invito di Federica e a Bookcrossing porta un libro che parla di antichità, eroismo e bellezza. Federica saprà destreggiarsi tra i miti?

29 novembre 2022 – Biblioteca Centrale Ragazzi – Clarissa Malavasi ha esordito come attrice nella serie mistery Snow Black. Fantasy, horror e classici russi sono le sue letture preferite. Ma tra questi un libro è diventato una vera ossessione, lo ha letto almeno 3 volte. A Federica il compito di seguire gli indizi e avvicinarsi alla soluzione dell’enigma.

30 novembre 2022 – Biblioteca Casa del Parco – Luca Varone. Certi libri hanno il ricordo di incontri lontani. E alcuni personaggi ti rimangono impressi per la loro fragilità, e l’umanità con cui affrontano paure e difficoltà ma soprattutto perché ti dicono qualcosa di te. E’ successo a Luca Varone, giovane attore protagonista delle serie Jams che porterà a Federica un libro conosciuto alle medie.