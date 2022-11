L’istituto tecnologico “Salvo D’Acquisto” in visita ad Amazon

gli alunni del 3° T.L., 4° T.L. e 5° T.L. dell’Istituto Tecnologico “Salvo d’Acquisto” accompagnati dal Prof. Gianfranco Vadrucci e dalla Prof.ssa Silvia Vadrucci, nell’ambito delle attività d’istruzione scolastica, hanno visitato il Centro Logistico AMAZON di Passo Corese.

La Responsabile dell’accoglienza, Mrs. Daria J. BANACH, nel suo saluto di benvenuto ha esortato gli studenti ad approfondire le loro conoscenze attraverso lo studio, sottolineando l’importanza della logistica in ogni settore della società. La mattinata è proseguita con la visita ai vari reparti del Centro, nel corso della quale il personale responsabile ha illustrato il funzionamento del complesso sistema robotizzato dello stoccaggio e dell’impacchettamento per la distribuzione e vendita dei vari prodotti. Gli studenti hanno partecipato con molto interesse ed entusiasmo, ponendo domande in particolare riguardo al funzionamento dei sistemi di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei materiali.

La visita si è conclusa con le foto ricordo ed un cordiale arrivederci.

Si ringrazia la Tours Specialist e tutto il personale di Amazon coinvolto nella visita per la disponibilità e l’attenzione dimostrata.

Gianfranco Vadrucci, professore