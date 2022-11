Domenica ad Ariccia la ricorrenza dell’Unità nazionale

Domenica 6 Novembre l’Amministrazione Comunale di Ariccia commemorerà i Caduti di tutte le guerre, rendendo omaggio alle Forze Armate e celebrando la Festa dell’Unità Nazionale.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle 9:30 presso Piazza San Nicola da dove partirà la sfilata con la Banda musicale in testa, fino al Parco della Rimembranza. A seguire il tradizionale alzabandiera accompagnato dall’inno Nazionale. Sarà poi deposta presso il monumento ai Caduti una corona di alloro sulle note de “La leggenda del Piave” a cui seguirà l’esecuzione del “Silenzio”.

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 10:00 con la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre officiata dal Rev.mo Parroco Mons. Giovanni Masella, seguita dalla lettura della Preghiera per i Caduti e dal saluto del Presidente dei Combattenti e Reduci Cav. Lino Gennusa.

All’evento, organizzato con la collaborazione dell’Associazione Coro in Maschera, parteciperanno il Sindaco della Città di Ariccia, Dott. Gianluca Staccoli, l’Assessore alla Polizia Locale Maurizio Ghignati, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ariccia Lgt. Gianni Coltellaro, il Presidente della sezione A.N.P.d’l. Colline Romane, Par. Gilberto Montebello e le Associazioni d’Arma del territorio.