D’Amato: “Bene Zingaretti, Orneli e Di Berardino per customer care multinazionali territorio”

“Il primo customer care per favorire insediamenti industriali nella nostra regione nelle sfide globali è un asset strategico soprattutto nel comparto dell’industria farmaceutica che rappresenta oltre il 30% dell’export nazionale. Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti e gli assessori Paolo Orneli e Claudio Di Berardino per questa scelta strategica che colloca la nostra regione come motore del centro Italia e driver dell’intero Paese”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.