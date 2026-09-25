La scuola che verrà”: il Prof più amato d’Italia Vincenzo Schettini da Mondadori a Cerveteri

Comunicato stampa

Divulgatore scientifico, youtuber e docente con oltre 5milioni di follower, sabato 3 ottobre alle ore 17:00 Schettini a Cerveteri per presentare il suo nuovo libro_

Divulgatore scientifico, youtuber e docente tra i più amati in Italia con oltre 5milioni di follower: sabato 3 ottobre alle ore 17:00 il Professor Vincenzo Schettini sarà il protagonista assoluto di un nuovo pomeriggio letterario organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri, durante il quale presenterà il suo nuovo libro “La scuola che verrà – Riflessioni nell’era del cambiamento”.

Un incontro ed un libro che parla a insegnanti, genitori, educatori e a chiunque creda che il futuro passi ancora da una classe, da un ragazzo curioso e da un adulto disposto a mettersi in discussione. Sarà anche occasione per conoscere personalmente il Prof. idolo di milioni di italiani e farsi autografare le copie dei libri.

“Le scuole sono riaperte da poche settimane e non poteva esserci momento migliore e più indicato per ospitare all’interno della nostra libreria una personalità di spicco, culturale e umana, amato da un pubblico di ogni età, quale è il Professor Schettini, che con grande sincerità e profondità in questi anni ha saputo rivolgersi in maniera semplice e diretta davvero a tutti – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – poter annoverare la sua presenza all’interno della nostra programmazione autunnale è un onore, soprattutto in considerazione che sarà una delle primissime presentazioni a livello nazionale del suo nuovo libro. Un riconoscimento importante sia per la nostra libreria, sia per Cerveteri, che sta diventando tappa ambita per nomi di grande fama della letteratura, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo”