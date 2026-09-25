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Treni: Casu (Pd), ancora caos e disagi, oggi fallimento Meloni Salvini spezza italia in tre

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Andrea Casu

Dal profilo Facebook del deputato del PD Andrea Casu

“Ancora una volta l’Italia si trova alle prese con gravi disagi sulla rete ferroviaria. Sulla linea Salerno-Reggio Calabria la circolazione è bloccata dalle 11.45 per oltre 6 ore, lasciando migliaia di passeggeri senza informazioni certe sui tempi di ripristino. E con l’incidente che ha coinvolto un treno merci nei pressi di Firenze, l’Italia dalle 15.20 è spezzata in tre con ripercussioni sulla circolazione di tutta la rete. Salvini aveva annunciato una grande organizzazione per affrontare i disagi di settembre. I fatti, ancora una volta, smentiscono il ministro e certificano il fallimento nei trasporti suo e della Presidente Meloni . Evidentemente, chi guida il Ministero non solo non è in grado di garantire quella regolare e ordinata circolazione che dovrebbe essere assicurata dal sistema dei gestori dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto ma nemmeno i tempestivi servizi alternativi e le informazioni necessarie che devono essere attivate dopo ogni singolo stop.”
Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato democratico Andrea Casu.
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