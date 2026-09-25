Treni: Casu (Pd), ancora caos e disagi, oggi fallimento Meloni Salvini spezza italia in tre

Dal profilo Facebook del deputato del PD Andrea Casu

“Ancora una volta l’Italia si trova alle prese con gravi disagi sulla rete ferroviaria. Sulla linea Salerno-Reggio Calabria la circolazione è bloccata dalle 11.45 per oltre 6 ore, lasciando migliaia di passeggeri senza informazioni certe sui tempi di ripristino. E con l’incidente che ha coinvolto un treno merci nei pressi di Firenze, l’Italia dalle 15.20 è spezzata in tre con ripercussioni sulla circolazione di tutta la rete. Salvini aveva annunciato una grande organizzazione per affrontare i disagi di settembre. I fatti, ancora una volta, smentiscono il ministro e certificano il fallimento nei trasporti suo e della Presidente Meloni . Evidentemente, chi guida il Ministero non solo non è in grado di garantire quella regolare e ordinata circolazione che dovrebbe essere assicurata dal sistema dei gestori dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto ma nemmeno i tempestivi servizi alternativi e le informazioni necessarie che devono essere attivate dopo ogni singolo stop.”

Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato democratico Andrea Casu.