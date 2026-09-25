VEJANO FESTIVAL 2026 – TEATRO, ARTE E CULTURA

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Il Comune di Vejano è lieto di presentare la nuova edizione del Vejano Festival, una rassegna ricca di appuntamenti dedicati al teatro e alla cultura, con la direzione artistica di Fausto Costantini.
Dal 4 ottobre al 13 dicembre 2026
Teatro Polivalente di Vejano – Villa Comunale
Un calendario di spettacoli, incontri e storie con tanti artisti e protagonisti del panorama teatrale italiano.
Gli appuntamenti di ottobre:
* 4 ottobre – ore 17:00 → La Locandiera, lo Chef e gli altri
* 11 ottobre – ore 17:00 → Articolando con l’anima
* 18 ottobre – ore 17:00 → La verità folle – Alda Merini
* 25 ottobre – ore 17:00 → Il potere di un no
INGRESSO:
€10 singolo spettacolo
€5 Under 25 e iscritti presso il Centro Anziani
€50 abbonamento a 11 spettacoli
Per informazioni e prenotazioni: 333 85 37 695
Un appuntamento da non perdere per vivere il teatro e la cultura nel cuore di Vejano.
Vi aspettiamo!