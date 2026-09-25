A Manziana NaturArte accessibile organizza ” TUTTI INSIEME ACCESSIBILMENTE”

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
“NaturArte accessibile”
Sabato 26 settembre 2026 a Manziana
ESCURSIONE UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE NEL BOSCO DI MACCHIA GRANDE CON SUCCESSIVA VISITA GUIDATA NELLA DISMESSA MINIERA DI ZOLFO EX MOTOSI GUIDATA ANCHE DAL SINDACO ALESSIO TELLONI.
Sabato 26 settembre 2026 il Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino in collaborazione con il Disability Pride Italia propone un’escursione universalmente accessibile nei percorsi del bosco di “Macchia Grande”, nei pressi del Comune di Manziana, con sosta per pausa pranzo al sacco. Nel pomeriggio la camminata riprenderà con una visita guidata di archeologia industriale nella dismessa cava di zolfo ex Motosi.
Partecipazione completamente gratuita.
Sono previsti servizi dedicati, quali:
utilizzo di carrozzine da escursionismo Joëlette ( fino a un massimo d 5 );
interpretariato in Lingua dei Segni Italiana;
guide per persone non vedenti e ipovedenti;
accompagnatori dedicati per persone con disabilità cognitive;
comunicazione aumentativa e alternativa.
Appuntamento ore 10:00 presso stabilimento ex Motosi via Lazio n° 1 – Comune di Manziana (Roma)
Escursione con distanza massima di 5 km, livello di difficoltà facile, durata massima 3 ore. Si consiglia di portare pranzo al sacco.
Per info e iscrizioni chiamare il numero 3393275017 o scrivere aredazione@disabilitypridenetwork.it, specificando eventuali necessità.
L’iniziativa sarà realizzata grazie alla partecipazione delle associazioni “Cammino possibile APS”, “SOD Italia Running Team – progetto di Fondazione Carol ETS”, l’Accademia Europea dei Sordi AEs, “ladispoli una città che sa ascoltare”.
”Evento promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino con il contributo della Regione Lazio, legge regionale 24/2019 annualità 2025