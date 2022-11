Manziana, a don Donelio, la vicinanza dei suoi fedeli

“Ognisanti” una giornata, piena di ricordi, di auguri. Si è festeggiato il 25° anniversario di sacerdozio di don Donelio. Tanta partecipazione di fedeli nella chiesa di San Giovanni Battista a dimostrazione dell’affetto e stima che le comunità di tanti paesi del comprensorio, hanno voluto dare al suo sacerdote.

A fare gli onori e dovuti ringraziamenti di buon lavoro il parroco di Canale Monterano don Giacomo, grande amico sincero, dove ha evidenziato le doti umane e spirituali di don Donelio; la cerimonia si è svolta nei canoni spirituali consueti, ma pieni di spunti di ricordi e di grande impegno che la chiesa mette e metterà per dare maggiori risposte e vicinanze ai tanti problemi presenti anche nei nostri territori.

A conclusione della santa messa, ha preso la parola il Sindaco di Manziana Alessio Telloni, presente con tutta l’smministrazione, per salutare don Donelio e tutti i presenti, augurandogli la massima collaborazione e un grande in bocca a lupo.

Non potevano mancare i saluti e i ringraziamenti di don Donelio ai presenti e non, per l’ottima accoglienza, avuta al suo arrivo a Manziana e a quanti lo sostengono tra cui tanti giovani.

L’agone, presente ai festeggiamenti e forte di una grande amicizia, rinnova l’augurio fraterno nella speranza di continuare a sviluppare percorsi di lavoro verso tutte quelle categorie di persone che hanno bisogno di aiuto in momenti assai difficili per il nostro comprensorio e non solo. Un abbraccio forte da L’agone nuovo.

Giovanni Furgiuele