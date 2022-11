Cerveteri, serate in musica all’orizzonte

Al via la 12° edizione di Caere Musica con 8 straordinari concerti dedicati alla grande musica dal periodo rinascimentale alle nuove tendenze espressive.

Concerti di grande qualità con artisti di fama nazionale e internazionale tra i più apprezzati all’interno del panorama artistico.

Il concerto di apertura, in programma il 4 novembre, è un concerto per la Pace che vuole essere portatore di un solido messaggio di pace, del quale in questo triste momento storico abbiamo veramente urgente bisogno. Il significato estetico della musica vola altissimo, sopra ogni conflitto tra popoli e ci ricorda quanto sia necessaria la cura della bellezza, proprio per preservare la nostra libertà.

L’appuntamento è quindi per venerdì 4 novembre alle ore 21 presso la sala Ruspoli. Verrà eseguito “Quatour pour la fin du temps” di Olivier Messiaen per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. La composizione è stata scritta durante il periodo di prigionia di Messiaen nel campo di concentramento Stalag VIII-A di Görlitz dove rimase per un anno.

Ci tengo a complimentarmi con il direttore artistico della rassegna Mauro Porro per la sua passione, il suo impegno e amore per la musica.