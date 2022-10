Gas, c’è il via libera del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo ha dato l’assenso all’accordo su un pacchetto di misure atte a contrastare la crisi energetica. E’ stato dato mandato ai ministri dell’Energia (che si riuniranno martedì a Lussemburgo) di elaborare i dettagli tecnici di una “road map” per l’applicazione del pacchetto. Le proposte riguardano in prima battuta l’acquisto congiunto di gas, con la sollecitazione a creare dei consorzi di società private e con l’obbligo di negoziare (ma non di acquistare) almeno il 15% del gas.

Prevista anche l’elaborazione di un nuovo indice di mercato complementare al Ttf per il gas e nel contempo l’introduzione di un meccanismo di correzione del mercato per limitare i prezzi eccessivi. E’ praticamente un “price cap”, temporaneo e da determinare. C’è anche l’impegno ad analizzare un possibile price cap per il gas utilizzato per la produzione di elettricità, con una valutazione delle possibili conseguenze in particolare per quanto riguarda i flussi di elettricità sussidiata ai Paesi vicini. Confermata la prossima approvazione del nuovo quadro temporaneo degli aiuti di stato per sostenere le imprese durante l’emergenza energetica.