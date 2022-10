Xc Motorsport, il team della Tuscia chiude bene la stagione

Si chiude la stagione del Predator’s e il team civitonico Xc Motorsport non può che ritenersi soddisfatto. Anche e soprattutto per l’esperienza maturata in un campionato difficile e dove la concorrenza non manca.

Nel fine settimana sulla pista di Magione in gara 1 Giorgio Massaini chiude dodicesimo davanti a Stefano Bosi, e sono rispettivamente quarti e quinti di classe. In gara 2 Stefano Bosi conferma la tredicesima piazza (ed è quarto di categoria), mentre Fabrizio Massaini viene attardato da un leggero incidente. Mario Benvenuti è quattordicesimo in gara 2 e decimo di categoria (Pro).

“Stiamo crescendo, stiamo acquisendo più maturità, conosciamo meglio i nostri avversari” ha dichiarato a fine campionato Fabrizio Massaini, non prima di aggiungere che “nel 2023 saremo ancora in pista. La maggiore esperienza aiuterà a ottenere ottimi risultati, anche grazie a quanto realizzato fino a oggi”.

In gara anche le Twingo della Fx Italian Series. In gara 1 Emanuele Pasquinelli e Mirko Fiordelmondo chiudono al settimo posto (quinto di categoria). Meglio entrambi in gara 2, pronti a risalire al quinto posto, sempre nella categoria “over” (quarti di categoria).