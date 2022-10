Centrodestra da Mattarella, è il giorno del Governo

Sergio Mattarella sta ricevendo in un’unica delegazione i gruppi parlamentari della coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati). L’incontro concluderà le consultazioni. A quel punto il Capo dello Stato avrà tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni. Nelle ore successive il Quirinale diramerà una nota per comunicare a che ora ha convocato la personalità a cui affiderà l’incarico di formare il nuovo

governo.

Una delle ipotesi è che si arrivi a un incarico a Giorgia Meloni già questa sera. Se così fosse, Meloni salirà al Colle per un colloquio con il presidente Mattarella. Al termine del colloquio il segretario generale del Quirinale riferirà del conferimento dell’incarico e la premier incaricata nella loggia alla Vetrata riferirà alla stampa le sue intenzioni. In base ai precedenti potrà accettare con riserva o accettare senza riserva. Di prassi è la seconda scelta quella seguita. Di recente, Giuseppe Conte nel 2018 e Silvio Berlusconi nel 2008 accettarono senza riserva, fatto accaduto solo 4 volte nella storia della Repubblica.