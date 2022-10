Allumiere, 35° edizione festa d’autunno e giochi popolari

In occasione della 35^ edizione della festa d’autunno e dei giochi popolari di Allumiere, la Consigliera della Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, ha partecipato al Convegno su “Il pane giallo di Allumiere e prodotti locali a km 0”.

La festa, organizzata dal Comune in collaborazione con pro loco, università agraria e le tantissime associazioni del paese, regala ad Allumiere e al territorio un evento di grandissimo interesse culinario, artistico e di grande legame con le tradizioni.

Nell’edizione di quest’anno, oltre alla presenza di Università, produttori locali e consorzi, è stato dedicato anche uno spazio alla prevenzione, in collaborazione con l’associazione “Susan G. Komen Italia”.

“La produzione locale è il tassello fondamentale per una strategia di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle tipicità, da mettere in relazione con l’intera filiera economica, dalla nascita alla realizzazione del prodotto, alla sua vendita, lavorazione e consumo finale. La filiera corta a km 0 è essenziale per una circolarità economica che leghi salute e sostenibilità.

Ricerca, formazione professionale, produttori locali sono tutte anime che, connesse tra loro, portano sviluppo e crescita delle economie di zona. Le specificità di Allumiere, dalla produzione di carne a quella di pane, vino e olio, così come tutte le tipicità dei diversi territori, necessitano di sostegno e divulgazione. Ogni produttore deve essere messo in condizione di entrare in un circuito professionale che sappia valorizzare adeguatamente le eccellenze. Solo l’interconnessione di tutti gli attori in gioco, con il più ampio sostegno che le istituzioni possono dare, consente di fare passi in avanti verso la promozione e la crescita delle produzioni locali”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata all’Innovazione Tecnologica, Transizione Digitale, Sviluppo Economico, Attività Turistiche di Città metropolitana di Roma Capitale.