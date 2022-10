Asl Roma 4, consulenze gratuite per l’obesity day

Nella giornata nazionale dedicata alla prevenzione dell’obesità il SIAN della Asl Roma 4, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, attraverso il Centro Prevenzione Soprappeso e Obesità, ha deciso di organizzare due diversi Open day sul territorio per sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti dall’obesità e informare sulle buone pratiche per restare in forma.

“Il Ministero della Salute – ha spiegato la dottoressa Valeria Covacci, responsabile del Centro Prevenzione Sovrappeso e Obesità per l’età evolutiva e adulta della Asl Roma 4 – ha riconosciuto l’obesità come “malattia sociale” la cui prevenzione e cura devono essere inseriti tra i programmi assistenziali. Sul nostro territorio, in linea con l’andamento nazionale, la percentuale di popolazione in eccesso ponderale cresce all’aumentare dell’età e con esso la possibilità di sviluppare patologie ad esso correlate come il diabete, l’ipertensione, malattie dell’apparato cardiocircolatorio. E infine, aspetto da non sottovalutare, incide negativamente sulla funzionalità dei movimenti”.

Per l’occasione gli specialisti della Asl saranno a disposizione degli utenti di tutte le fasce di età per consulti e sessioni di educazione alimentare. Gli Open Day si svolgeranno a Civitavecchia presso il cortile del poliambulatorio di via Etruria dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e a Morlupo nella struttura di via Roncacci 78 dalle ore 10 alle ore 14.

“Invitiamo tutta la popolazione a partecipare ai due Open Day – ha concluso la dottoressa Covacci – con l’augurio che il nostro intervento possa sensibilizzare la popolazione a seguire corretti stili di vita, grazie ai quali è possibile rimanere in salute. Controllare il proprio peso, seguire una corretta alimentazione e fare una moderata attività fisica sono i primi passi per prevenire l’insorgenza di malattie che possono diventare anche invalidanti”.