L’Osservatorio Nazionale Sharing mobility agli Stati Generali della Green economy

L’Osservatorio Nazionale Sharing mobility partecipa agli Stati Generali della Green economy 2022, con un evento speciale dedicato alla mobilità sostenibile, previsto il 12 ottobre alle ore 10.00 presso il quartiere fieristico di Rimini nell’ambito di IBE – Intermobility and Bus Expo.

La sessione rappresenta l’occasione per fare il punto sul tema della MaaS, un nuovo concetto di mobilità che risponde in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità offrendo una reale alternativa all’auto privata. In particolare faremo il punto sull’attuale sviluppo delle piattaforme digitali, comprenderne i vantaggi e le opportunità così come conoscerne gli ostacoli e le criticità, a partire dall’analisi delle esperienze nazionali e internazionali. Partecipano alla sessione le istituzioni, le imprese di trasporto pubblico, gli operatori di mobilità e le realtà fin qui selezionate dal progetto MaaS for Italy.

L’evento è a cura dell’Osservatorio sharing mobility in collaborazione con Ecomondo – Key Energy, con la partecipazione di Club Italia e ASSTRA.