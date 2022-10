A Guidonia Montecelio il sopralluogo sulla provinciale 636

Assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Guidonia Montecelio Mario Proietti, ho effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale 636, per verificare le condizioni della viabilità.

Entro il mese di novembre partiranno i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti più ammalorati.

Nella stessa mattinata ho effettuato un secondo sopralluogo allo svincolo tra via Nomentana e la S.P 23/a Palombarese, dove sono iniziati i lavori per la realizzazione di una rotatoria.

L’opera in questione, che oltre a valorizzare l’area migliorerà la circolazione, rientra tra i tanti interventi infrastrutturali, già realizzati o in partenza, portati avanti dalla Regione Lazio in vista della Ryder Cup, evento golfistico di rilevanza internazionale che si terrà a Guidonia nel 2023.

Ringrazio l’Assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri per la fattiva collaborazione e per l’importante lavoro che sta portando avanti in vista della Ryder Cup 2023 e gli uffici di Astral s.p.a.”

Manuela Chioccia, Consigliere Delegato Viabilita CMRC