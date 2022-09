Covid, i numeri diramati oggi dalla Regione. Dosi boster over 12 al via

“Oggi nel Lazio su 3.460 tamponi molecolari e 14.348 tamponi antigenici per un totale di 17.808 tamponi, si registrano 3.209 nuovi casi positivi (-549), sono 2 i decessi (-2), 375 i ricoverati (-4), 25 le terapie intensive ( = ) e +2.798 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 1.558”.

Al via le dosi booster per gli under 12

“Sono partite le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ) per ricevere la dose booster di richiamo del vaccino bivalente aggiornato alle varianti rivolta agli over 12 anni. Il richiamo può essere fatto nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale. È bene alzare i livelli di protezione in vista dell’inverno. E’ possibile ricevere il vaccino presso uno degli hub su tutto il territorio, dal proprio medico di famiglia o presso una delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Buon vaccino a tutti!”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.