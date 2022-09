Rinasce l’Etruria, ok alla legge regionale

Oggi è una giornata importante per il nostro territorio. Con l’approvazione della legge regionale sull’Etruria Meridionale diamo un impulso, concreto, alla valorizzazione e allo sviluppo di un’area straordinaria, quella che va da Civitavecchia a Fiumicino e comprende i comuni del Lago di Bracciano e i Monti della Tolfa. Da oggi, grazie a risorse certe inserite in bilancio, potremo finalmente lavorare per creare percorsi enogastronomici che esaltino i prodotti tipici. Migliorare l’offerta turistica attraverso il potenziamento infrastrutturale e viario. Lo sblocco di importanti incentivi destinati alla crescita competitiva degli operatori pubblici e privati. L’uso di nuove tecnologie per incrementare la fruizione dell’immenso patrimonio storico, artistico e archeologico. La valorizzazione di parchi, sic e zone di protezione speciali. La bonifica e il risanamento ambientale delle aree a rischio. Un piano ambizioso per il quale vanno ringraziate le tante associazioni che hanno collaborato alla stesura e in particolare ci tengo a citare Saif, che quando mi è stato sottoposto dai colleghi Minnucci e Tidei ho immediatamente sottoscritto e appoggiato. Sono coinvolti in questo programma i Comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Tuscania, Montalto di Castro, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia e Monte Romano. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

