Cerveteri, due laboratori gratuiti per bambini e over 65 al parco della Legnara

La compagnia “Opera bianco” cerca 10 bambini e 10 persone over 65 per un progetto coreografico nel paesaggio che coinvolga la comunità. Denominato “Playground” il progetto comprenderà due laboratori dedicati che avranno luogo dal 17 al 22 ottobre presso il Parco della Legnara, finalizzati alla creazione di uno spettacolo coreografico collettivo in cui bambini e persone over 65 collaboreranno per creare una moltitudine danzante.

Lo spettacolo, aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, si svolgerà al termine di questi laboratori e avrà luogo il 22 ottobre 2022.

“Una bellissima occasione di partecipazione e condivisione – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri – un lavoro che incrocerà diversi linguaggi e discipline creando esperienze immersive che sfidano la forma tradizionale di fruizione, offrendo al pubblico punti di vista alternativi”.

“Playground #Cerveteri” è un progetto nuovo, che coinvolge la comunità dal basso e indaga la relazione del corpo con la natura. Un progetto coreografico site-specific basato sulla relazione tra danza e paesaggio naturale e sull’incontro tra performer e comunità. Rappresenta inoltre – ha proseguito la Vicesindaca Battafarano – un progetto di educazione alla cittadinanza attiva, nonché la prosecuzione di uno dei più bei lavori che abbiamo portato avanti in questi anni, “Civitates”, progetto vincitore del titolo ‘Cerveteri Città della Cultura del Lazio’ basato su temi fondamentali quali l’accensione civica, l’innovazione sociale e la sperimentazione artistico-culturale.

Il concept, la coreografia e la regia di Playground sono di Marta Bichisao e Vincenzo Schino. “Opera bianco” è un gruppo di ricerca artistica nato nel 2006 e guidato da Marta Bichisao coreografa e danzatrice, e Vincenzo Schino regista e artista visivo.