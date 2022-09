Minnucci: “Vergognosi disservizi continui sulla FL3”

“Duole constatare che anche questa settimana, con le scuole ormai iniziate da giorni e la fine della stagione estiva, (col conseguente moltiplicarsi di un’utenza con necessità inalienabili) proseguano i gravi disservizi e i ritardi sulla linea ferroviaria FL3.

Si tratta del collegamento più nevralgico per i cittadini residenti a nord di Roma che intendono raggiungere la Capitale; essenziale è quindi il suo funzionamento a pieno regime.

Ancora una volta ai numerosi disservizi non è seguita nessuna comunicazione, come silente è stata la comunicazione dei ritardi stessi prima del loro verificarsi. La misura è colma, Trenitalia ha il dovere di risolvere. Avevo ricevuto rassicurazioni giorni fa, a seguito di un mio precedente interessamento, ma a quanto pare nulla è però cambiato. Ho già chiesto un incontro immediato nella sede dell’assessorato regionale alla presenza dei dirigenti Trenitalia per chiedere fermamente un cambio di passo nei confronti dell’utenza” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.