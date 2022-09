Bracciano, presentazione della stagione 2022-23 teatro “Charles De Foucauld”

Nella giornata di ieri 24 settembre 2022 si è svolto, nello splendido teatro “Charles De Foucauld”, la presentazione della stagione 2022-22023. Tanti gli artisti presenti che hanno presentato i loro rispettivi programmi.

Presentatori della serata Alessandro Lembo, che con tanta classe e professionalità ha voluto, a nome dell’Associazione Generazione Musica, ripercorrere tutto il percorso della stagione all’insegna dell’emozione e dei ricordi.

Presenti alla manifestazione alla serata l’Assessora Emanuela Viarengo in rappresentanza del comune di Bracciano, tanti Braccianesi e non solo, nonostante il tempo incerto, sono usciti per ascoltare e vedere il programma della stagione, pieno di Musica, Teatro, Arte e idee…

Grande partecipazione ed interesse avuta, a dimostrazione che il teatro, la cultura, i saperi e la comunicazione rappresentano strumenti di crescita e qualità per tutti noi e per l’intero paese.

Ringraziamenti a tutte/i e in particolare a Don Fernando, Parroco della Parrocchia SS. Salvatore e padrone di casa.

L’agone nuovo, ringrazia Alessandro Lembo e augura a tutte/i un meritato successo.

La redazione de L’agone