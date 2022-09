D’Amato inaugura nuovi ambulatori di prossimità a Sacrofano e Civitella San Paolo

Doppia inaugurazione questa mattina alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel distretto 4 della Asl Roma 4.

Taglio del nastro a Sacrofano e a Civitella San Paolo per due nuovi presidi sanitari. Si tratta degli ambulatori di prossimità di Via Per Castelnuovo a Sacrofano e via Umberto a Civitella San Paolo.

“Una doppia inaugurazione che si permette di avvicinare sempre di più i servizi al territorio e ai bisogni delle persone. Il Covid ci ha lasciato un imperativo categorico ovvero ridisegnare la sanità rafforzando la rete territoriale e facilitando l’accesso a tutti i cittadini anche tramite la digitalizzazione dei servizi. E’ in corso un profondo processo di rinnovamento dei macchinari con tecnologie di ultima generazione e questo ci permette di garantire una sempre maggiore velocità e qualità delle prestazioni” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Dopo Filacciano, Riano, Torrita Tiberina e Ponzano apriamo due nuovi ambulatori di prossimità nel distretto 4, con lo scopo di portare servizi sul territorio, anche nei comuni più periferici e ridurre la distanza tra assistenza sanitaria e territorio. L’ambulatorio di prossimità è il luogo dove si concretizza la medicina di prossimità per un’assistenza sanitaria a portata di utente” ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga.

Presso gli ambulatori appena aperti sarà possibile effettuare prelievi, misurazioni, medicazioni, holter pressori ed elettrocardiogrammi. Sempre presso gli stessi presidi sarà possibile informarsi e consegnare le provette per gli screening oncologici e a rotazione saranno presenti anche i servizi di vaccinazione.