Scarpetta (OCSE): «Migliorano i dati sull’occupazione ma alcuni settori soffrono ancora»

Stefano Scarpetta (Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE) è intervenuto durante la 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Firenze.

Presente nel panel “Giustizia sociale, economia civile e peace building” Scarpetta ha osservato:

«Abbiamo ridotto di molto il livello di disoccupazione, che durante la pandemia era aumentato, riuscendo a mantenerci sopra di due punti percentuali rispetto al periodo pre-pandemico. Se però guardiamo più nel dettaglio – ha precisato Scarpetta – alcuni settori sono ancora in difficoltà. Parliamo di quelli a bassa competenza, dei giovani e di tutti coloro i quali avevano contratti precari, che ora hanno difficoltà sul mercato del lavoro».

Scarpetta ha proseguito specificando che la situazione «è relativa al periodo precedente al carovita che colpisce ancora una volta le famiglie a basso reddito, per le quali l’energia e i prodotti alimentari rappresentano il 50% in più di quanto rappresentano per le famiglie ad alto reddito. Bisogna quindi investire per aiutare tali gruppi famigliari».

Scarpetta ha poi concluso parlando del paradosso del grande numero di persone in cerca di lavoro e di quante aziende ricercano personale, sollecitando investimenti in formazione per ridurre il mismatch sul mercato del lavoro e incoraggiare l’assunzione di nuovi lavoratori.

Nel panel era presente anche Luciana Castellina (Presidente onoraria ARCI): «Dobbiamo parlare ai giovani delle questioni serie, altrimenti non si avvicineranno mai alla politica. Il nostro non è più un mondo felice e non possiamo parlare alle giovani generazioni spiegando bonus senza fargli capire dove vogliamo andare a parare».

«La politica – per Castellina – deve essere capace di porsi grandi problemi, creando contemporaneamente spazi e forme di democrazia per l’intervento diretto dei ragazzi».