“Il 17 settembre si celebra la Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti, istituita dal World Health Organization (WHO), con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’impegno globale su questo tema. In occasione di tale giornata, questa mattina sono intervenuto al convegno “Farmaci sicuri per una cura sicura”, presso il Policlinico Umberto I, per sensibilizzare e informare pazienti ambulatoriali e care-givers sull’utilizzo sicuro dei farmaci. È fondamentale aumentare la consapevolezza sull’impatto che possono avere errori terapeutici e pratiche non sicure”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza dei Pazienti.