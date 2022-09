Città metropolitana ai lavori del simposio griffato Yale University

Il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale ha partecipato questa mattina ai lavori del 4° simposio internazionale di Yale sull’olio d’oliva e la salute, promosso dalla Yale University in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e l’Università di Bari Aldo Moro. Il simposio si svolge a Palazzo Valentini, sede istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, da oggi al 18 settembre. Un pool di esperti mondiali del settore, accademici, organizzazione e industria coinvolti nella ricerca e nell’istruzione relative all’olivo e ai suoi prodotti fornirà un’opportunità per aumentare la sinergia tra scienza, tecnologia e cultura per affrontare il cambiamento climatico e la salute del pianeta. Un ricco programma di presentazioni, tavole rotonde e degustazioni incoraggeranno e stimoleranno la discussione per promuovere partenariati e collaborazioni sotto l’egida della missione dello Yale Olive Sciences and Health Institute.