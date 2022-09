“Quale futuro per i vigili del fuoco”, manifestazione domani a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dal segretario generale aggiunto Fns Cisl Lazio, Giuseppe Zinicola – “Carenza di personale nei vigili del fuoco, non adeguatamente pagati, con nessuna tutela, mezzi e attrezzature fatiscenti, queste sono le motivazioni che hanno indotto le organizzazioni sindacali Fp Cgil vvf, Fns Cisl, e Confsal vvf ad organizzare e scendere domani 14 settembre in piazza Santi apostoli per chiedere al governo di migliorare le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco e di essere concreti per gli stessi, non bastano solo le solite pacche sulle spalle in fasi emergenziali.

Alla manifestazione parteciperanno, oltre, la segretaria regionale Fns Cisl Lazio, anche, tutti territori della Fns Cisl Roma e Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone.