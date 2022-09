Regione, la settimana firmata Minnucci

Elezioni. Tanti gli appuntamenti che si succedono in questa campagna elettorale e che ci consentono di incontrare cittadini e cittadine e ascoltarne le proposte, le critiche e i suggerimenti. Il tema centrale, e che per i democratici dovrà rappresentare il tratto distintivo per i prossimi anni è il #lavoro: superare il precariato, renderlo più stabile e sicuro e, soprattutto, meglio pagato.

Antiviolenza. 500mila/€ stanziati dalla Regione come “contributo di libertà” per le donne vittime di violenza in uscita da percorsi fatti nelle case rifugio o nei centri antiviolenza per supportarle al reinserimento nella vita sociale.

Startup. E’ attivo il nuovo bando dedicato alle startup culturali e creative. La Regione Lazio investe 540 mila euro per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese nei settori dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura, della musica, dei videogiochi e del software.