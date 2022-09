Trevignano, c’è la terza edizione di NaturArte

Al parco giochi Comunale di via degli Asinelli

Riceviamo e pubblichiamo – Una valanga di cose da fare e da vedere, 50 attività tra entusiasmanti laboratori per piccini ma anche grandi, esperienze sensoriali di benessere, ristorazione gustosa a Km 0, espositori originali, pittori e fotografi, artisti, incontri, tavole rotonde, mostre, musicisti e spettacoli serali.

Per l’occasione il CONI Lazio nell’ambito del Programma “CONI e Regione compagni di sport” ha allestito 300mq di area dedicata allo sport e alla pratica di tantissime discipline.

Stasera anteprima mondiale dello spettacolo di circo contemporaneo Q40 show e domenica: realtà virtuale per tutti