“Caro Pier Paolo”, a Valcanneto omaggio a Pasolini

Il “Gruppo di Lettura Valcanneto” ricorda il genio cinematografico e letterario di Pier Paolo Pasolini. In occasione del centenario dalla nascita, sabato 10 settembre alle ore 16, il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto, con la preziosa e fattiva collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Fili d’Argento Valcanneto”, ospiterà l’evento “Caro Pier Paolo”, letture e racconti del Maestro Pier Paolo Pasolini, una delle figure più controverse ma anche simboliche del cinema, della letteratura e della cultura italiana. Ospite d’onore del pomeriggio, Silvio Parrello, grande amico di Pier Paolo Pasolini che insieme a Laila Aronica, interpreterà alcuni brani.

“Un’iniziativa di assoluto pregio dedicata ad uno dei personaggi più importanti della cinematografia, della letteratura e della cultura italiana come Pier Paolo Pasolini, al quale più volte negli ultimi anni nella nostra città abbiamo dedicato rassegne e appuntamenti culturali ottenendo sempre un ampio consenso di pubblico – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – sarà un pomeriggio di letture, di racconti, di ricordi sia di chi, come Silvio Parrello ha conosciuto personalmente Pier Paolo Pasolini, ma anche di chi, pur non avendolo vissuto in prima persona, ne apprezza le opere e il profondo ruolo avuto nella cultura italiana”.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative che il Gruppo di lettura Valcanneto ha organizzato ed ha ancora in programma nel territorio per la promozione e la diffusione della cultura letteraria. Ingresso gratuito.