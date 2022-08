“Come in quella drammatica mattina del 24 agosto oggi ad Amatrice. Come sempre tutti i mesi in questi anni. Per mantenere una promessa: ricostruiremo Amatrice come prima e meglio di prima. Ci sono stati immensi problemi, ma le gru e i cantieri aperti sono il segnale più importante che la rinascita è iniziata, va avanti e Amatrice sarà come e più bella di prima”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.