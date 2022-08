Santa Rosa, cominciato l’assemblaggio

Oggi, mercoledì 24 agosto, Alessandro Sterpa si è recato nella piazza del Comune per assistere all’arrivo della macchina di Santa Rosa, che verrà adesso assemblata. Erano presenti cittadini, giornalisti e il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini.

«Manifestazioni come questa, presenti in forme diverse in molte parti del nostro territorio, costituiscono un patrimonio unico. Da un lato rafforzano le identità delle comunità locali, inorgogliendole della propria storia e dall’altro costituiscono un importante fattore di sviluppo turistico e culturale» dichiara Sterpa, candidato al Senato della Repubblica per il collegio uninominale che include anche la Provincia di Viterbo per il Terzo Polo, che si è detto molto emozionato di poter rivivere quest’evento dopo due anni di restrizioni, dovute all’emergenza Covid. «Ogni volta che assisto al passaggio della macchina vivo emozioni davvero uniche. Le stesse emozioni che vivono migliaia di persone di fronte a tanta bellezza. Sono felice di una comunità così attenta a preservare con orgoglio le tradizioni» conclude Sterpa.