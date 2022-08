“Sono in costante aggiornamento sulle condizioni della piccola covid positiva trasportata dalla Calabria in aereo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La piccola è costantemente monitorata dall’equipe sanitarie dell’ospedale pediatrico. Sono scattate le procedure del trasporto sanitario in emergenza, le condizioni della piccola si confermano molto critiche”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.