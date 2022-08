Al Parco della Legnara “Questa terra un giorno sarà bellissima”, spettacolo teatrale sulla lotta alla mafia

In occasione del trentennale dal barbaro attentato di stampo mafioso nei confronti dei Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all’interno del programma dell’Estate Caerite 2022 il Comune di Cerveteri insieme alla compagnia “La Valigia dell’Attore”, propone lo spettacolo teatrale “Questa terra un giorno sarà bellissima”, una pièce che ripercorre mezzo secolo di lotta alla mafia, a Cosa Nostra, a partire dal 1971 fino ad oggi.

Uno spettacolo toccante, che in ogni sua replica nei mesi scorsi ha ottenuto delle vere e proprie standing ovation, che inizia con l’intervista di Mario Francese a Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina, ed esplora tutto il periodo della seconda guerra di mafia, arrivando fino ai giorni in cui pezzi dello Stato cercarono una mediazione coi vertici mafiosi per porre fine alla stagione delle stragi.

L’appuntamento è per mercoledì 24 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara. Ingresso gratuito.

“Per il Comune di Cerveteri è davvero motivo di orgoglio poter ospitare all’interno del programma culturale estivo lo spettacolo della Valigia dell’Attore, una prestigiosissima realtà artistica del nostro territorio, dedicato ai due Giudici eroi Falcone e Borsellino e a tutti gli uomini e le Donne che hanno dedicato la propria vita alla lotta alla mafia – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco del Comune di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali – uno spettacolo che quest’anno assume un valore ancora più importante, perché ricorrono i 30anni dalla strage mafiosa che li ha visti morire insieme ai ragazzi e le ragazze delle loro scorte. Una morte solamente terrena, perché il loro impegno, i loro valori, i loro ideali non ci hanno mai lasciato e continueranno a guidarci, con il sogno di una società libera, pulita e un giorno bellissima”.

Saliranno in scena, Annamaria Mastrosimone, Valerio De Martino, Luca Gangai, Dalila Menchini, Valentina Guidi, Francesco Cijpelli, Azzurra Ruggiero, Elisa Batterame, Francesca Di Paola, Raffaella Esposito, Claudio Ferretti, Rebecca Lepori, Giulia Voceri, Pierfrancesco Spinillo, Giulia Dechigi, Giovanna Lombardelli, Teresa Petrucci e Leonardo Imperi, quest’ultimo anche autore del testo teatrale.