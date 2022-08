Un Passo Avanti per Bracciano esprime voto contrario all’approvazione di debiti fuori bilancio

Continua nel suo ruolo di opposizione, il lavoro del gruppo Un Passo Avanti per Bracciano, preoccupato per le scelte di questa Amministrazione, che potrebbero ricadere pesantemente sull’economia del paese e sulle tasche dei cittadini.

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 22 agosto c.a., la maggioranza ha proposto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre

€1.766,315,70 derivanti da contenziosi ed equilibri di bilancio, trovandosi però costretti all’ultimo momento a dover ritirare due punti all’ordine del giorno, ancora una volta per il mancato parere dei revisori dei conti, che ormai da mesi segnalano gravi criticità e invitano questa Amministrazione a provvedere al più presto.

Problematiche queste che si stanno ormai ripetendo nel corso di tutti gli ultimi Consigli; infatti nella seduta di Consiglio Comunale del 6 giugno c.a. la maggioranza approvava il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, nonostante la relazione dell’organo dei revisori evidenziasse molte riserve. Il nostro gruppo Un Passo Avanti per Bracciano, già in quell’occasione, aveva espresso voto contrario, soprattutto evidenziando proprio il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio e l’inadeguatezza dell’accantonamento per il fondo rischi contenziosi. Nella successiva seduta di Consiglio Comunale dell’11 luglio c.a., la maggioranza ha finanche approvato il bilancio di previsione 2022/2024, trovandosi però costretta a fare degli emendamenti per poter superare un parere contrario dell’organo di revisione ed anche in quell’occasione il gruppo di opposizione Un Passo Avanti per Bracciano aveva espresso voto contrario, ritenendo assolutamente inadeguate le soluzioni adottate dalla maggioranza.

Ed, appena due mesi dopo, ecco la necessità di adeguare i conti, palesemente dunque inadatti all’atto di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e del bilancio di previsione 2022/2024. Forse la maggioranza potrebbe mostrarsi più incline alla collaborazione ed al confronto costruttivo proposto dal nostro gruppo politico, in modo da evitare tali situazioni di lampante errore e perdita di tempo prezioso.