Piero Angela, Città metropolitana presente all’estremo saluto

La Città metropolitana di Roma è presente alla camera ardente, con il suo Gonfalone Istituzionale, allestita per la scomparsa del divulgatore scientifico Piero Angela. Gli amministratori dell’Ente metropolitano ricordano l’impegno prestigioso che Piero Angela ha messo a disposizione per la ricostruzione multimediale delle Domus Romane. Il Sindaco, il Vice Sindaco, i Consiglieri Delegati e tutti gli amministratori nell’esprimere cordoglio alla famiglia, ringraziano per la sua prestigiosa collaborazione che ha dato lustro alle Domus romane di Palazzo Valentini