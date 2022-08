La settimana in Regione griffata Emiliano Minnucci

Turismo. Tante iniziative culturali e manifestazione in decine di comuni laziali hanno visto, in queste settimane, il patrocinio e/o il contributo della Regione Lazio. Un modo significativo per supportare il turismo e le attività, soprattutto, nei piccoli Comuni.

Elezioni. Le elezioni del prossimo 25 settembre saranno un passaggio importante per il nostro Paese. Il Partito Democratico si presenta con il proprio simbolo e con la lista “Italia democratica e progressista” che si contrappone alla destra populista e sovranista. Nelle prossime settimane dovremo stringerci intorno ai candidati e alle candidate delle nostre liste e dare loro massimo supporto.

Ferragosto. Faccio a tutte e a tutti voi i miei auguri più sentiti. Che la pausa di Ferragosto possa essere un’occasione per staccare un po’ e recuperare energie.

Emiliano Minnucci