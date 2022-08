Ladispoli e il calcio femminile

Riceviamo e pubblichiamo – Qualche giorno fa ho avuto il piacere di conoscere Olivia Fioravanti, nostra concittadina nonché giocatrice di calcio nella squadra femminile di Ladispoli, in procinto di partire per gli Stati Uniti con una borsa di studio sportiva.

Olivia frequenterà per la Campbellsville University, nel Kentucky, in cui avrà la possibilità di proseguire gli studi frequentando la facoltà “Criminal Justice Administration” e dove ovviamente continuerà a coltivare la sua passione per il calcio.

A nome mio personale e di tutta la città rivolgo ad Olivia un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza, che sarà un passaggio fondamentale per la sua crescita personale e sportiva.

Ringrazio infine Vincenzo Persi, dirigente dell’Academy Ladispoli Women, per il grande lavoro che sta portando avanti con le nostre ragazze, ottenendo importanti risultati dentro e fuori dal campo dal gioco.

Il sindaco

Alessandro Grando