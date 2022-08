Roma, XV municipio e gli anziani

“Proseguono le iniziative in favore dei più fragili che quest’anno anche a Ferragosto avranno la possibilità di stare in compagnia.

Il Municipio XV aderisce all’appuntamento di Roma Capitale che per il 15 agosto ha organizzato pranzi conviviali aperti agli anziani per trascorrere una giornata di festa in compagnia anche se in città.

Un’opportunità in più per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale e per occuparci di una delle categorie più fragili della nostra società. Nel nostro territorio il pranzo di Ferragosto, organizzato in collaborazione con il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana, che ringrazio, si svolgerà al Centro Anziani di Prima Porta/Labaro, in Via delle Galline Bianche 105, a partire dalle 13.

La novità per il nostro Municipio per questa giornata consiste nel servizio di accompagnamento al pranzo, offerto dai volontari della Croce Rossa, per chi non ha possibilità di un trasporto alternativo. Le prenotazioni al pranzo sono aperte fino al 12 agosto, chiamando il numero 333.2948036 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. In sede di prenotazioni si potrà richiedere il servizio di trasporto.

L’assistenza e il supporto agli anziani del Municipio XV resta per noi una priorità assoluta: l’avvio di iniziative che hanno come scopo la condivisione, la socialità e la partecipazione degli anziani all’interno della nostra comunità, sono per noi tanto importanti quanto gli altri servizi che proponiamo al territorio e dedicati alla cura e all’assistenza dei più fragili”.