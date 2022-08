Regione Lazio e Ater, al via il car sharing a Garbatella

Al via il servizio di car sharing condominiale a Garbatella grazie alla sinergia tra Regione Lazio e Ater. Da oggi a disposizione degli inquilini Ater due auto e uno scooter elettrici con le relative colonnine di ricarica. Il progetto sarà replicato anche in altri complessi di edilizia residenziale pubblica a Roma e nel Lazio. In particolare, saranno presto coinvolti anche i due quartieri di Villaggio Breda e Torre Gaia, favorendo la diminuzione dei costi del trasporto e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

La riqualificazione degli edifici Ater a Garbatella: ad aprile, la Regione Lazio e Ater hanno inaugurato due palazzine ristrutturate di edilizia residenziale pubblica nel Lotto 15, grazie a un investimento regionale complessivo di 1,2 milioni di euro, che ha permesso il rifacimento di facciate, coperture e infissi.

Il quartiere della Garbatella rappresenta un modello di rigenerazione urbana degli edifici Ater, coniugando maggiori servizi, sostenibilità ambientale e qualità della vita attraverso risorse e progetti sostenuti dalla Regione Lazio.